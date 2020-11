Seit der Nacht haben Amazon Web-Dienste in den USA mit API-Problemen zu kämpfen. Betroffen sind unter anderem Adobe Spark und Weatherlink. In der Region USA East-1 leiden die Amazon Kinesis-Dienste unter Ausfällen. Amazon hat die Anwendungen heruntergefahren und nimmt die Drosselung nach Arbeiten am System langsam wieder zurück. Die Probleme haben am Mittwochnachmittag begonnen und eine Reihe von Apps, Streamingdiensten und Webseiten in Mitleidenschaft gezogen. Darunter fielen etwa Dienste wie 1Password, Adobe Spark, Autodesk, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...