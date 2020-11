Der Terminmarkt verspricht einen ruhigen Tag mit leichten Gewinnen. Da die Amerikaner heute nicht im Spiel sind, wird das Handelsvolumen in der europäischen Sitzung signifikant unter dem üblichen Durchschnitt bleiben. Dennoch zeigen alle wichtigen Futures kurz vor Beginn der europäischen Vorbörse nach Norden. Der DAX-Future wird um 0,14 % leicht höher bei 13.315 Punkten gesehen. Der S&P 500 Future steigt ebenfalls leicht um 0,13 % auf über 3.637 Punkte. Deutlich stärker dagegen das Interesse bei den Technologietiteln. Der Nasdaq-Future steht mehr als 0,40 % höher über 12.200 Punkten.Es war am Mittwoch ein eher ruhiger Tag in Frankfurt vor dem amerikanischen Erntedankfest. DAX und MDAX traten auf der Stelle. Im Vergleich zu den Schlusskursen am Dienstagnachmittag tat sich gestern nichts. Einzig und allein beim TecDAX kam richtig Bewegung auf. Die deutsche Technologiebenchmark kletterte um 1,03 % auf 3.049,68 Punkte. Die Aktien von Siltronic waren mit Abstand die größten Gewinner des Tages mit einem Kursanstieg um 5,94 % auf 107,85 Euro. Dicht gefolgt von Telefónica Deutschland, die sich um 4,09 % auf 2,39 Euro verbessern konnten.

