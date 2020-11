DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Selfio ergänzt Beratungsangebot um Planungsservice

Marburg (pta013/26.11.2020/08:00) - Die Selfio GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), ergänzt ihr umfangreiches Beratungsangebot um einen professionellen Planungsservice. Unter dem Motto "Do it yourself - aber do it richtig" zeichnet sich der 3U Onlinehandel mit Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik schon seit langem gegenüber dem Wettbewerb durch eine Vielzahl von Ratgebermedien aus, darunter derzeit mehr als 100 Videotutorials im eigenen YouTube-Kanal Selfio TV.

Bei den angebotenen Planungsservices konzentriert sich Selfio auf die Kernbereiche der angebotenen Produkte im Onlineshop. Heizung, Lüftung, Solarthermie werden durch das erfahrene Selfio-Team professionell geplant. "Die neuen Planungsservices passen genau zu Selfio und unserer Philosophie und zeigen einmal mehr, dass wir mehr sind als ein reiner Onlineshop", betont Selfio-Geschäftsführer Roger Moore.

Die Kunden erhalten zu Festpreisen die klassischen Leistungen eines Planungsbüros nach ihren konkreten Vorgaben: von den benötigten Berechnungen und Planungen für eine fachgerechte Installation bis hin zu den Materialempfehlungen zur Umsetzung des Projekts. So erhalten Bauherren und Sanierer alles aus einer Hand - ohne dass sie zusätzliche Leistungen Dritter in Anspruch nehmen müssten.

"In unserem strategischen Schwerpunkt Onlinehandel sehen wir weiter große Potenziale für Wachstum und Marktanteilsgewinne, aber auch für die stetige Verbesserung der Erträge", unterstreicht Michael Schmidt, der Sprecher des Vorstands der 3U HOLDING AG. "Unser 12-Punkte-Plan für unser Segment SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) nimmt ausdrücklich auch die Optimierung unseres Produktspektrums und Leistungsangebots ins Visier. Mit dem Planungsservice kommen wir dem wachsenden Interesse unserer Kunden entgegen und bauen unsere Wettbewerbsvorteile weiter aus."

