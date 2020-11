Alle großen und bekannten Chinesen mit Notierungen in New York müssen stückweise nachgeben. Ihre Daten sind in Ordnung, aber ein Rückzug der ausländischen Spekulanten ist unübersehbar. Es gibt keinen konkreten Grund dafür, aber das kürzliche Verbot des Börsenganges von Ant (Tochter von Alibaba) macht die Investoren nervös. Alles verkaufen? Halbieren reicht aus!



