Die Allianz-Aktie hat von den Erfolgsmeldungen der Corona-Impfstoffhersteller über die Maßen profitiert. Seit Anfang November konnte der Kurs des Versicherers überproportional zulegen, weil sich 2021 eine Rückkehr zur Normalität abzeichnet. Aus technischer Sicht fehlt jetzt nicht mehr viel bis zum nächsten Kaufsignal.Seit ihrem Tief am 30. Oktober hat die Allianz rund ein Drittel an Wert zugelegt. Das ist ungefähr doppelt so stark, wie der DAX im gleichen Zeitraum gestiegen ist. In den letzten Tagen ...

