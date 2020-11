Blick weiterhin nach oben gerichtet: 13.500 nächstes Ziel (Gap-Close)

Die Fibonacci-Linie bei 13.297 Indexzählern wird auch heute wieder getestet werden. Schafft der DAX 30 es, dieses Niveau nachhaltig zu u¨berhandeln, dann wären die 13.500 das nächste charttechnische Ziel. Dieses ergibt sich zum Einen aus der aktuellen Fibonacci-Projektion als auch aus der Gap-Formation vom 21.02.2020 auf den 24.02.2020.

Dies wäre dann das letzte "Corona-Gap", das geschlossen werden wu¨rde. Am 21.07.2020 schlug dies ja bereits einmal fehl. Die intraday-Candle konnte damals die Lu¨cke nicht gänzlich schließen. Die markttechnischen Indikatoren zeigen sich neutral bis freundlich. Das Momentum bleibt positiv. Alles in allem scheint "das Feld bestellt" fu¨r die nächsten Schritt in Richtung 13.500 Punktemarke. Darauf deuten die ju¨ngsten Daten hin.

Zudem sorgen immer neue Meldungen u¨ber baldige Corona-Impfstoffe gegen das Corona-Virus fu¨r spu¨rbare Entspannung an den Aktienmärkten. Die Aussicht auf eine "Normalisierung" des Lebens gepaart mit einem wirtwirtschaftlichen Aufschwung im kommenden Jahr wird realistischer.

Der deutsche Leitindex - sowie die globalen Leitindizes - nimmt dies nun vorweg. Weiter steigende Rohstoffpreise (Brent Oil & WTI) unterstreichen den Optimismus, was den mittelfristigen Konjunkturaufschwung anbelangt. Die strategischen Absicherungen sollten trotzdem je nach Risikoempfinden beibehalten werden.

