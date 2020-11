An den US-Börsen wurde am Mittwochabend das lange Thanksgiving-Wochenende eingeläutet - heute bleibt die Wall Street geschlossen und am Freitag findet ein verkürzter Handel statt. Der Nasdaq Composite Index verabschiedete sich mit einem Schlussrekord aus der Sitzung, Dow Jones und S&P500 gaben leicht nach. Für den deutschen Handel heißt das ohne die US-Vorgaben auskommen zu müssen. Der DAX notiert am Donnerstag zunächst stabil bei 13.300 Zählern. Händler erwarten einen Handelstag mit dünnen Umsätzen ...

