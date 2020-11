DJ Walt Disney entlässt 32.000 Mitarbeiter in den nächsten Monaten

Von Clarence Leong

SINGAPUR (Dow Jones)--Wegen der geschäftlichen Folgen von Covid-19 wird die Walt Disney Co. bis Ende März 2021 etwa 32.000 Mitarbeiter entlassen - vor allem in Freizeitparks. Der US-Unterhaltungskonzern schloss auch weitere Maßnahmen nicht aus. In einer Pflichtmitteilung heißt es, möglicherweise müssten zusätzliche Finanzmittel gefunden werden. Auch eine Streichung von Dividenden, verringerte Ausgaben für Filme und Fernsehserien, die Einführung zusätzlicher Urlaubstage oder die Reduzierung der Arbeitszeit seien denkbar.

Die Covid-19-Pandemie hat das Unternehmen gezwungen, die Freizeitparks für beträchtliche Zeiträume zu schließen oder mit reduzierter Kapazität zu betreiben, Kreuzfahrten sind seit dem Ende des zweiten Quartals ausgesetzt wurden. Auch die Filialgeschäfte des Unternehmens mussten geschlossen werden.

