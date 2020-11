WTI konnte sich in den letzten 4 Handelswochen erfolgreich über die Marke von 44 US-Dollar hinwegbewegen. Damit wurden sehr gute Voraussetzungen geschaffen, den Bereich von 50 US-Dollar ins Visier zu nehmen. Doch nach so starken Kursanstiegen wächst auf die Chance auf eine Korrektur. Welche Level für Ihre Tradeplanung wichtig sind, erfahren Sie in dieser Ausgaben von "Tickmills täglichen Tradingideen" und in der LIVE-Analyse der tickenden Charts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...