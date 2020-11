Wohl kaum ein CFO in Deutschland hatte in diesem Jahr eine dermaßen große Herausforderung zu meistern wie unser CFO des Jahres Matthias Zieschang. "Ich bin seit März eigentlich permanent im Krisenmodus", berichtet der Fraport-CFO im Preisträgerinterview bei FINANCE-TV . Darin erzählt er auch, wie schwer es war, inmitten des Lockdowns mit Bankern im Home Office über 1 Milliarde Euro vom Kapitalmarkt zu holen - und auch, was er in dieser Zeit über sich und sein Team gelernt hat.





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de