Berlin (ots) - Es dauerte mehr als sieben Stunden, bis sie vor die Presse traten und Ergebnisse präsentierten. Am gestrigen Mittwoch hatten die Ministerpräsident*innen mit der Kanzlerin über die Corona-Maßnahmen bis einschließlich 1. Januar intensiv debattiert. Das Interesse des Publikums war erneut überdurchschnittlich. Über den gesamten Tag erzielte der Nachrichtensender einen Marktanteil von 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (ntv: 2,5%). In der Spitze lag der Marktanteil am Mittwoch bei 6,5 Prozent.Mit der Pressekonferenz ab 21.30 Uhr erzielte WELT einen Marktanteil von 3,9 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt verfolgten 650.000 Zuschauer (ab 3 Jahre) die Live-Übertragung mit Angela Merkel, Michael Müller und Markus Söder.Das gespannte Warten auf die Ergebnisse zeigt sich auch in der hohen Verweildauer, die über den gesamten Tag bei durchschnittlich 41 Minuten lag (ntv: 34 Min.).Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV / WeltN24 Marketing & Commercial Sales / Daten vorläufig gewichtet