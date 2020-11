Seit Montag dieser Woche ist der mutigste Shortseller New Yorks öffentlich dabei, eine große Shortposition gegen Tesla aufzubauen oder hat sie bereits aufgebaut. Jedenfalls sucht er weitere Mitstreiter. DME ist sein Name, den wir kennen, aber nicht wörtlich zitieren dürfen. Er ist derjenige, der vor 12 Jahren und 71 Tagen Lehmann an die Wand fahren ließ, woraus die Finanzkrise entstand. Alles Weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...