Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 26.11.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 647 internationalen Medien
Gerücht bestätigt sich! Geht es jetzt von rund 2,13 € auf über 10,00 €?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0EUBN ISIN: DE000A0EUBN9 Ticker-Symbol: F2CA 
Lang & Schwarz
26.11.20
11:10 Uhr
57,75 Euro
-64,53
-100,00 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
FUERSTENBERG CAPITAL II GMBH Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUERSTENBERG CAPITAL II GMBH 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
52,5063,0011:10
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FUERSTENBERG CAPITAL II
FUERSTENBERG CAPITAL II GMBH Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FUERSTENBERG CAPITAL II GMBH57,75-100,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.