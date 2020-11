Wien (www.anleihencheck.de) - SIX Group preiste eine Senior Unsecured-Anleihe mit einem Volumen von 650 Mio. EUR (5J, MS+45 BP), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ebenso habe Coca-Cola eine 750 Mio. EUR Senior Unsecured-Anleihe an den Primärmarkt gebracht (8J, MS+60 BP, erwartete Ratings: A3/BBB+). Cofinimmo sei mit einem Sustainable Bond auf dem Primärmarkt aktiv gewesen (500 Mio. EUR, 10J, MS+120 BP, erwartetes Rating: BBB). Fluvius habe einen Senior Green Bond mit einem Volumen von 600 Mio. EUR gepreist (10J, MS+50 BP). Unibail sei mit einer Senior Unsecured Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von 2 Mrd. EUR aktiv gewesen (Tranche A: 1 Mrd. EUR, 7J, MS+115 BP; Tranche B: 1 Mrd. EUR, 11J, MS+160 BP; erwartetes Rating: BBB+). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...