Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarktaktivitäten am SSA-Markt reißen nicht ab, wenngleich die Dynamik etwas nachzulassen scheint, berichten die Analysten der Helaba.Gefragt sei gestern der Social Bond von Cades gewesen und auch die Emission der belgischen Region Wallonien sei deutlich überzeichnet gewesen. Zudem habe es eine Landesschatzanweisung in Baden-Württemberg gegeben. Heute stehe Bremen mit einer Aufstockung in den Starlöchern. Etwas ruhiger sei es am Covered-Bond-Markt, da immer mehr Emittenten die Bücher für dieses Jahr schließen würden. Das Umfeld bleibe aber aufgrund der Angebots- und Nachfragestruktur günstig und die Spreads entsprechend eng. Die EZB sei ein verlässlicher Nachfrager am Sekundärmarkt, zumal im Dezember noch mit einer PEPP-Ausweitung zu rechnen sei. Zudem würden die hohen Überschussreserven der Banken das Interesse an alternative Anlageformen wecken. ...

