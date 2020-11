Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach anfänglichen Verlusten haben deutsche Staatsanleihen im Handelsverlauf etwas zulegen können und dabei von der etwas eingetrübten Aktienmarktstimmung profitiert, so die Analysten der Nord LB.Eine verhaltene Stimmung an den Aktienmärkten und durchwachsene US-Konjunkturdaten hätten den US Staatsanleihen kaum Rückenwind gegeben. Nach moderaten Anfangsgewinnen sei nur wenig Bewegung zu erkennen gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...