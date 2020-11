Mit den aktuellen explosionsartigen Kursanstiegen bei vielen Kryptowährungen gerät die Aktie der Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91; WKN: A1TNV9) wieder zunehmend in den Blickpunkt von Privatanlegern. So legte das Papier in den vergangenen Wochen rasant zu und nimmt momentan die Marke von 40 Euro in Angriff. Die gesteigerte Kauflust der Retailinvestoren ist durchaus verständlich, da mit der exorbitanten Performance vieler digitaler Währungen die Geschäftsaussichten für die kleine Bitcoin Group aus Herford ebenfalls hervorragend sind.Wie die Ostwestfalen heute mitteilten, begrüßte die firmeneigene Handelsplattform für Kryptowährungen Anfang November den 900.000 Kunden. Damit konnte die Gesellschaft, die über eine Tochter den digitalen Marktplatz Bitcoin.de betreibt, ihr selbst gestecktes Jahresziel im Neukundengeschäft bereits vorzeitig erreichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...