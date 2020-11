Xpeng - die Abkürzung von Xiaopeng Motors - ist ein chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen mit einer Niederlassung in Kalifornien (USA). Die Börsennotiz erfolge Ende August dieses Jahres an der New York Stock Exchange; der Eröffnungskurs lag bei 23,10 US-Dollar. Aktuell bezahlen Anleger mehr als 60 Dollar. Auf welche Schlüss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...