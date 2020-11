Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag nach anfänglichen Kursverlusten etwas höher tendiert. Der ATX notierte gegen 9.45 Uhr mit plus 0,06 Prozent bei 2.586,58 Zählern. Der ATX Prime stieg um geringe 0,04 Prozent auf 1.317,14 Punkte.Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls positiv. Aufgrund des Thanksgiving-Feiertages in den USA dürften frische Impulse aus den Vereinigten Staaten ausbleiben. ...

