Siemens: (Turbo)-Calls mit 95%-Chance bei Kursanstieg auf 120 Euro

Im Zuge des generellen Kurssprunges des Gesamtmarktes vom 9.11.20 legte auch die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) ordentlich zu. Schloss die Aktie noch am 6.11.20 bei 108,64 Euro, so beendete sie am 9.11.20 den Handelstag um mehr als sieben Prozent höher bei 116,48 Euro und erreichte bei 119,30 Euro sogar ein Mehrmonatshoch. Seit dem 10.11.20 bröckelt der Aktienkurs allerdings wieder sukzessive ab.

Risikobereite Anleger, die sich den Meinungen jener Experten anschließen möchten, die die Siemens-Aktie in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 135 Euro (HSBC und Jefferies & Company) zum Kauf empfehlen, könnten das nunmehr reduzierte Kursniveau für einen Einstieg in Long-Hebelprodukte auf die Siemens-Aktie nutzen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 115 Euro

Der J.P. Morgan-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 115 Euro, Bewertungstag 19.2.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ13SB0, wurde beim Aktienkurs von 112,24 Euro mit 0,36 - 0,37 Euro gehandelt.

Gelingt der Siemens-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 120 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,70 Euro (+89 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,153 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,153 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3G5A9, wurde beim Aktienkurs von 112,24 Euro mit 0,75 - 0,76 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 120 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,48 Euro (+95 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 102,197 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 102,197 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB7TDX7, wurde beim Aktienkurs von 112,24 Euro mit 1,03 - 1,04 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 120 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,78 Euro (+71 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de