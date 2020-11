Düsseldorf (ots) -- StepStone Gehaltsreport für Absolventen 2020/2021 liefert detaillierte Gehaltsinformationen für Berufseinsteiger - aufgeschlüsselt nach Studiengang, Abschluss, Branche, Berufsfeld und Region- Erstmals zeigt die Jobplattform, wie viel Berufseinsteiger bestimmter Unis und Hochschulen verdienen Das durchschnittliche Gehalt von Berufseinsteigern mit akademischem Abschluss liegt in Deutschland bei 45.400 Euro brutto. Masterabsolventen verdienen im Schnitt 12 Prozent mehr als ihre Kollegen mit Bachelorabschluss. Wer promoviert hat, bekommt sogar fast 33 Prozent mehr. Das zeigt der neue StepStone Gehaltsreport für Absolventen, für den die Online-Jobplattform Gehälter von rund 13.000 Berufseinsteigern mit akademischer Ausbildung ausgewertet hat. Demnach verdienen Absolventen zum Karrierestart bereits rund 24 Prozent mehr als Berufseinsteiger mit abgeschlossener Lehre. "Trotz der Corona-Pandemie suchen Arbeitgeber wieder verstärkt nach Mitarbeitern. Dabei gilt auch in einer Krisenzeit: Je höher meine Qualifikation ist, desto bessere Chancen habe ich auf ein hohes Einstiegsgehalt", sagt André Schaefer, Gehaltsexperte bei StepStone. "Weil die demografischen Herausforderungen den Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren erst noch mit voller Wucht erreichen werden, wird sich das auch weiterhin in den Gehältern widerspiegeln."Die wichtigsten Ergebnisse des StepStone Gehaltsreports für Absolventen 2020/2021 im Überblick:Die lukrativsten Studiengänge: Medizin, Wirtschaftsingenieurwesen und Naturwissenschaften- Absolventen eines Medizinstudiums bekommen zum Start am meisten: Mit durchschnittlich 59.500 Euro sind sie Spitzenreiter des Rankings nach Studiengang.- Auf Platz 2 liegen Berufseinsteiger mit einem Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (52.800 Euro), dicht gefolgt von Absolventen der Rechtswissenschaften (52.300).- Die niedrigsten Einstiegsgehälter erhalten Absolventen von Design-Studiengängen (35.800 Euro), Geisteswissenschaftler (36.500 Euro) sowie Geschichts- und Kulturwissenschaftler (36.400 Euro). Wer an der Uni Stuttgart studiert, verdient zum Berufsstart am besten- Das höchste Einstiegsgehalt erzielen im Schnitt Berufsstarter, die an der Universität Stuttgart studiert haben (52.900 Euro).- Auch Absolventen der TU Darmstadt verdienen bei ihrem ersten Job mit 52.500 Euro überdurchschnittlich gut.- Auf Platz 3 im Uni-Ranking liegt die Ostbayerische Technische Hochschule in Regensburg: Wer hier studiert hat, erzielt als Berufseinsteiger im Schnitt 51.400 Euro jährlich. Die Branche entscheidet: Unterschied von mehr als 17.000 Euro- Deutschlands Automobilindustrie ist seit Jahren eine der beliebtesten Branchen für Berufseinsteiger.Das liegt auch am hohen Einstiegsgehalt: Wer in dieser Branche einen Job hat, erhält nach der Uni im Schnitt 51.700 Euro.- Die Luft- und Raumfahrt (51.100 Euro) sowie die chemie- und erdölverarbeitende Industrie (49.900 Euro) landen auf Platz 2 und 3 des Branchen-Rankings.- Die niedrigsten Einstiegsgehälter erhalten Absolventen der Hotel- und Gastronomiebranche (34.000 Euro), der Freizeit- und Touristikbranche (36.100 Euro) sowie im Bereich Agentur, Werbung, Marketing und PR (36.600 Euro). Unternehmensgröße: Je mehr Mitarbeiter es gibt, desto mehr wird bezahlt- Absolventen verdienen beim Berufseinstieg in sehr großen Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern am meisten. Sie können sich über ein Jahresgehalt von durchschnittlich 50.500 Euro freuen. Damit liegen sie rund 11 Prozent über dem Durchschnitt.- Bei mittelgroßen Firmen mit 501 bis 1.000 Mitarbeitern liegt das Einstiegsgehalt mit 46.500 Euro nur rund 2 Prozent über dem Gesamtdurchschnitt.- Kleinere Arbeitgeber, die bis zu 50 Mitarbeiter beschäftigen, zahlen Berufsstartern mit 42.300 Euro rund 7 Prozent unter dem Durchschnitt. Standort: Hohe Gehälter in süddeutschen Bundesländern und Großstädten- Ein Top-Einstiegsgehalt erhalten Absolventen in Baden-Württemberg (47.800 Euro), in Bayern (47.400 Euro) und Hessen (46.400 Euro).- Am unteren Ende der Gehaltsspanne und deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen Sachsen (38.400 Euro), Sachsen-Anhalt (39.400 Euro) und Thüringen (40.100 Euro)- Auf Städteebene erzielen Berufseinsteiger in Stuttgart das höchste Einstiegsgehalt - 49.400 Euro sind es hier. Dahinter folgen München (48.400 Euro) und Frankfurt am Main (47.600 Euro). In der vorliegenden Presseinformation wurden die Gehaltszahlen zugunsten einer besseren Lesbarkeit gerundet.Mehr Informationen und den vollständigen "Gehaltsreport für Absolventen 2020/2021" zum Download unter: https://www.stepstone.de/wissen/einstiegsgehalt/Alle aktuellen StepStone Studien und Informationen rund um Karriere, Gehalt, Recruiting und Arbeitsmarkt unter: www.stepstone.de/wissen (http://www.stepstone.de/wissen)Der StepStone Gehaltsreport für Absolventen 2020/2021Für den Gehaltsreport für Absolventen hat die Online-Jobplattform StepStone die Daten von rund 13.000 Berufseinsteigern mit akademischer Ausbildung und maximal zwei Jahren Berufserfahrung ausgewertet. Die Daten wurden im Zeitraum von September 2019 bis August 2020 erhoben. Der StepStone Gehaltsreport für Absolventen zeigt die durchschnittlichen Gehälter für Berufseinsteiger, aufgeteilt nach Branche, Berufsfeld, Region und Abschluss. Über StepStoneMit StepStone trifft jeder die richtige Jobentscheidung. Das E-Recruiting-Unternehmen verbindet Menschen mit der Arbeitswelt - neben Online-Jobplattformen (StepStone, TotalJobs, Saongroup u.a.) zählen weitere digitale Services wie Employer-Branding-Dienstleistungen, Gehaltsanalysen sowie Video-Recruiting-Lösungen zum Angebot des Unternehmens. Die StepStone GmbH, eine Tochter der Axel Springer SE, ist in mehr als 20 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. 