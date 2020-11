Daimler und die Geely Holding werden in Zukunft gemeinsam an Hybridantriebsstranglösungen arbeiten. 2021 kommt der EQS und darüber hinaus wollen Daimler-Chef Ola Källenius und sein Team in Zukunft Software-Anwendungen selbst programmieren. Endlich!2"Ohne Software und automatisiertes Fahren kann man in Zukunft den Autobauer vergessen. Tesla bildet auch hier die Spitze ab. Wichtig ist ein stabiler Weg in diese Zukunft, aber auch Experimentierfreude2, sagt Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber ...

