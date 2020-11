DJ Centogene weitet Covid-19-Antigen-Tests auf Frankfurter Flughafen aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Centogene weitet das Angebot schneller und hochsensitiver Covid-19-Antigen-Tests auf den Frankfurter Flughafen aus.

Nach dem erfolgreichen Start am Hamburger Flughafen seien die hochsensitiven Sars-CoV-2-Antigen-Tests des Unternehmens ab sofort auch am Centogene-Testzentrum am Frankfurter Flughafen verfügbar, teilte das Biotech-Unternehmen Centogene NV mit.

Die validierte, hochsensitive Antigen-Testlösung ermögliche einen Laborbefund nach 2,5 Stunden und erweitere das Angebot an Covid-19-PCR-Tests, die bereits an vier deutschen Flughäfen verfügbar seien.

