In Laufweite zur Ostsee entfernt, hat sich EDV-Dienstleister M2solutions mit Sitz in Neustadt (Holstein) entschieden, auf E-Flottenautos und ein nachhaltiges Energie-Ökosystem umzuschalten. Dabei hat der IT-Fachbetrieb die Erfahrung gemacht, dass Hindernisse mitunter an ungeahnter Stelle lauern. * * * Reiner Matthiessen hat "Go Green" zum Motto seines Unternehmens erklärt. "Wir wollen unseren CO2-Fußabdruck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...