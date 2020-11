Nach der Kursrallye der vergangenen Tage ist der Bitcoin-Preis um fast 3.000 US-Dollar abgestürzt. Analysten rechnen mit einer schnellen Erholung - und die Wale bringen sich schon in Stellung. Nur noch wenige Hundert Dollar war der Bitcoin-Kurs von dem Rekord aus dem Jahr 2017 entfernt - dann stürzte die Kryptowährung innerhalb weniger Stunden um beinahe 3.000 Dollar ab. Konkret startete die Rutschfahrt am Mittwochnachmittag bei einem Kurs von knapp 19.400 Dollar. Schluss war dann vorerst am Donnerstagvormittag bei knapp 16.600 Dollar. Hier kam es laut Coinmarketcap innerhalb einer ...

