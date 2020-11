Haikus - japanische Kurzgedichte - haben als Achtsamkeitsübung nicht nur das Netz, sondern auch die Leadership-Seminare erobert. Wir haben uns das mal genauer angeschaut. Manchmal hilft es, die Dinge in Worte zu fassen. Das muss sich auch der amerikanische Werbetexter Matthew Bottkol gedacht haben, als er 2008 mitten in der Wirtschaftskrise seinen Job verlor. Er fing an, jede Woche ein Kurzgedicht nach alter japanischer Dichtkunst zu schreiben. Auf seinem Blog "Unemployment Haiku weekly" sind seine Gedanken zur Arbeitslosigkeit verewigt. Mit einiger Ironie, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...