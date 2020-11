Unsere letzte Kommentierung zur Commerzbank-Aktie überschrieben wir mit "Lage spitzt sich zu!" und thematisierten darin eine Dreiecksformation, in deren Spitze die Aktie damals gelaufen war, was wiederum einen baldigen AUnsere letzte Kommentierung zur Commerzbank-Aktie überschrieben wir mit "Lage spitzt sich zu!" und thematisierten darin eine Dreiecksformation, in deren Spitze die Aktie damals gelaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...