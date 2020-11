FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Aktie der Software AG von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Wegen einer guten Auftragsentwicklung in den bisherigen neun Monaten habe der Softwarekonzern die Zielsetzungen für die diesjährigen Auftragseingänge angehoben, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte zwar moderat seine Gewinnschätzung je Aktie für 2020, betonte aber optimistischere langfristige Annahmen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2020 / 08:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2020 / 09:00 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2GS401

