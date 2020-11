FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Bilfinger von 14,60 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit Medienberichten über ein Kaufinteresse von Private Equity Investoren an dem Infrastrukturkonzern habe sich die Lage grundlegend geändert, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die positiven Nachrichten zu Corona-Impfstoffen hätten den Kurs zuletzt angetrieben./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005909006

