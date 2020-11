26.11.2020 - Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7) hat auch im dritten Quartal deutliche Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu spüren bekommen, konnte gleichzeitig deren Effekte bei Umsatz und vor allem Ergebnis aber deutlich stärker eingrenzen. So hat Nabaltec im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von 37,1 Mio Euro nach 36,4 Mio Euro im Vorquartal und 43,9 Mio Euro im Vorjahreszeitraum erzielt. Corona trifft Und das operative Konzernergebnis EBIT lag im dritten Quartal 2020 bei 2,9 Mio Euro nach -0,4 Mio Euro im Vorquartal und 4,8 Mio Euro im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten 2020 ...

