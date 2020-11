Pfäffikon SZ (ots) - EMZ Partners erwirbt die Mehrheit an der ASSEPRO Gruppe. Mit dem Einstieg von EMZ erhält die ASSEPRO Gruppe zusätzlichen Auftrieb, um ihre ambitionierte Digital- und Wachstumsstrategie umzusetzen.Die ASSEPRO Gruppe erhält einen neuen Hauptaktionär: Das Private-Equity-Unternehmen EMZ Partners und ASSEPRO haben einen Vertrag zur Mehrheitsübernahme unterzeichnet. Neben EMZ Partners beteiligt sich auch das Managementteam von ASSEPRO und ein erweiterter Kreis an Mitarbeitenden mit signifikanten Anteilen an der Gesellschaft. ASSEPRO legt den Hauptfokus verstärkt auf die Digitalisierungsstrategie und auf die Bereiche Risikomanagement und An- und Entsparen.Dieter Bartl, Geschäftsführer der ASSEPRO Gruppe, freut sich: "Mit EMZ Partners gewinnen wir einen starken Partner mit einem exzellenten Netzwerk, der unsere strategische Vision teilt und unsere Wachstumspläne unterstützt. Wir wollen organisch wachsen und dabei insbesondere unsere Präsenz in der Schweiz, Deutschland und Österreich ausbauen." Das Herzstück der Digitalisierungsstrategie ist die Online-Plattform ASSEPRO.online, die das Unternehmen entwickelt hat und damit neue Kunden gewinnen will. "Unser Ziel ist es, das Thema Versicherung für unsere Kunden spielend einfach zu machen", sagt Dieter Bartl dazu.ASSEPRO Verwaltungsratspräsident Bruno Pfister zeigt sich überzeugt: "Wir sind agil und bereit für die Zukunft: Dank digitaler Kompetenz und grossem Knowhow in den Bereichen Risikomanagement, Sparen und Entsparen sind wir auf einem ambitionierten Wachstumskurs." Auch Klaus Maurer von EMZ Partners freut sich über die neu geschaffenen Synergien: "ASSEPRO ist in der Schweiz der führende Dienstleister im Bereich Versicherungen und Vorsorge. Wir sehen ein erhebliches Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren und werden das Management von ASSEPRO nach Kräften dabei unterstützen, ihre Wachstumspläne umzusetzen."Die Übertragung und das Closing der Verträge findet voraussichtlich Ende Januar 2021 statt.Über ASSEPROASSEPRO ist der führende Broker im Bereich Versicherungen und Vorsorge für Schweizer KMU: Über 8000 Unternehmen schenken ASSEPRO ihr Vertrauen. Zu den Kernkompetenzen gehören Versicherungsberatung, Risk Management, Finanz- und Pensionsplanung, Personalvorsorge, Rechtsberatung und Arbeitssicherheit. Die ASSEPRO Gruppe entstand im Jahre 2016 durch den Zusammenschluss von Swissbroke und Fraumünster Insurance. Lokal verankert und zentral unterstützt ist sie mit Tochtergesellschaften an 18 Standorten in der Schweiz vertreten. Die ASSEPRO Gruppe hat ihren Hauptsitz in Pfäffikon SZ.ÜBER EMZ PARTNERSEMZ ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft mit Büros in Paris und München. Im Fokus der Aktivitäten stehen sogenannte "flexible capital" Investments in mittelständische Unternehmen an der Seite von Gründern, Familiengesellschaftern und Managern. EMZ wird mehrheitlich von den eigenen Mitarbeitern kontrolliert und investiert das Geld institutioneller Anleger aus Europa. Aus dem aktuellen Fonds mit einem Volumen von über 1.0 Milliarden Euro tätigt EMZ Investments in Höhe von 10 bis 150 Millionen Euro. Für das zu Jahresbeginn gestartete Team von EMZ Partners um Klaus Maurer und Guntram Kieferle ist der Erwerb der ASSEPRO Gruppe die dritte Transaktion.Pressekontakt:Daniela Gerber, Kommunikation ASSEPRO GruppeTel.: 055 417 12 06E-Mail: daniela.gerber@assepro.comFür Interviewanfragen stehen gerne zur Verfügung: Dieter Bartl, CEO ASSEPRO Gruppe; Klaus Maurer, Partner bei EMZ PartnersOriginal-Content von: ASSEPRO Management AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062715/100860645