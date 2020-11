Der Bitcoin hat seine Korrektur am Donnerstagvormittag noch einmal deutlich beschleunigt. Ausgehend vom Mehrjahreshoch am Vortag fiel der Kurs zeitweise unter die Marke von 16.600 Dollar zurück - ein Abschlag von fast 15 Prozent. Wichtig ist jetzt vor allem eins: Ruhe bewahren. Am Morgen sah es zunächst nach einer Stabilisierung aus, doch dann hat die Korrektur beim Bitcoin noch einmal Fahrt aufgenommen. In weniger als 24 Stunden ist der Kurs im Tief um knapp 3.000 Dollar zurückgekommen. Als Grund ...

