Man hätte fast darauf wetten können: Zum Black Friday ruft Verdi die Versandmitarbeiter bei Amazon einmal mehr zum Streik auf. Das Unternehmen sieht keine Lieferverzögerungen. Es ist schon fast ein Ritual, genauso wie Dinner for One an Silvester - also same procedure as every year: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi droht Amazon mal wieder mit mehrtägigen Streiks rund um den Black Friday und den Cyber Monday. Es ist die nächste Aktion im Kampf um einen Tarfivertrag, der sich nach den Regeln und Tarifen des Einzel- und Versandhandels durch Amazon richten soll. Rund ...

