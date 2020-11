In dem schwelenden Konflikt bei Daimler zwischen Management und Arbeitnehmervertretern wird der Ton rauer. Nachdem der Betriebsrat den Vorstand im Streit um die Zukunft des Stammwerks Untertürkheim stark angegriffen hatte, droht dieser nun mit dem Abzug eines wichtigen Zukunftsprojekts. In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter zog der Vorstand zwei klare Optionen auf: Sollte der Betriebsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...