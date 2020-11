Die Deutsche Börse hat am Dienstagmorgen die Aufstockung des DAX von 30 auf 40 Werte beschlossen. Der MDAX wird sich im Gegenzug von 60 auf 50 Werte verkleinern. Umgesetzt wird das alles im Herbst des kommenden Jahres. Einige andere Anpassungen erfolgen schon früher. Quelle: Deutsche Börse AG Vorangegangen war eine Marktbefragung, an der mehr als 600 Börsianer teilgenommen hatten. Obwohl es offiziell eine Menge Kritik an den Vorschlägen des Indexbetreibers gegeben hat, wurden letztendlich doch fast alle Punkte durchgewunken. Kontrovers diskutiert wird dennoch zum Beispiel die Tatsache, dass es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...