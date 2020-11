Technisch mit dem Break bei 4 € top. Encavis hat weit vorgelegt, was insbesondere auch an breiten Käufen institutioneller Investoren lag. Wir haben mit dem CEO gesprochen. Bis Ende 2022 will man die Leistung im Portfolio auf 500 MWp verdoppeln (davon ca. 10 % Windenergie). Der Cashflow je Aktie für 2020 wird mindestens 0,51 € erreichen. CEO Steven De Proost rechnet mittelfristig mit deutlich steigenden Strompreisen und einer weiteren Aufwertung von Solar- und Windparks. Eine Prognoseerhöhung halten wir für möglich. Die Aktie könnte nun als Nachzügler entdeckt werden.



