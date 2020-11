Märkte um 12: DAX-Allzeithoch im Visier - Amazon vor Rekordquartal

Der DAX pendelt am Donnerstagmittag seitwärts und notiert damit im Bereich der 13.300er-Marke. Ein Anstieg von nur rund vier Prozent würde hier ausreichen, um ein neues Allzeithoch zu markieren. Damit ist in dieser Woche aber nicht mehr zu rechnen, da die US-Börsen wegen des Feiertags Thanksgiving heute geschlossen sind.

Am Freitag findet dann nur ein verkürzter Handel statt, wobei die Handelsumsätze erfahrungsgemäß dünn ausfallen dürften. Da der Dow Jones am Dienstag aber auf neue Rekordhochs geklettert sind, zeigen die Trendpfeile an der Wall Street wie auch an der Frankfurter Börse klar nach oben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 13.280 MDAX +0,3% 29.104 TecDAX +1,0% 3.080 SDAX -0,4% 13.650 Euro Stoxx 50 +0,0% 3.510

