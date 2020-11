Der spanische Energiekonzern Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115) veröffentlichte am Donnerstag einen Strategieplan für die Jahre 2021 bis 2025. Die Dividende soll im Jahr 2021 0,60 Euro betragen. Im Jahr 2020 wurde für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von insgesamt 0,916 Euro (in Form von 2 Tranchen im Januar und Juli) an die Aktionäre ausgeschüttet. Im Lauf des Strategieplans 2021 bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...