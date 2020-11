Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag zu Mittag in der Verlustzone präsentiert. Der ATX notierte gegen zwölf Uhr mit minus 0,50 Prozent bei 2.572,24 Zählern. Der ATX Prime sank um 0,46 Prozent auf 1.310,65 Punkte. Auch die Stimmung im europäischen Börsenumfeld trübte sich ein. Wichtige Konjunkturdaten setzten am heutigen Handelstag kaum Impulse. Auch aus den USA werden keine Akzente für die Börsensitzung ...

