Mülheim an der Ruhr (ots) -- Neuer Service: Kunden können bei ALDI SÜD frische Weihnachtsgänse vorbestellen- Alle Jahre wieder: Vom 1. bis zum 24. Dezember beschert ALDI SÜD seinen Kunden das beliebte ALDIventskalender Gewinnspiel ALDI SÜD Kunden dürfen sich im Dezember auf noch mehr Aktionen und Services rund um Weihnachten freuen: Denn erstmals wird es ab dem 30.11.20 einen Bestellservice für Weihnachtsgänse in allen Filialen geben - und das traditionelle ALDIventskalender Gewinnspiel startet mit vielen tollen Preisen.Mit ALDI SÜD wird der Gänsebraten dieses Jahr ein besonderer Genuss: Zum ersten Mal bietet der Discounter einen Bestellservice für frische Weihnachtsgänse in allen Filialen an. Die Tiere stammen aus Freilandhaltung, wiegen zwischen 4,2 und 5 Kilo und werden für nicht mehr als 5,99EUR/kg erhältlich sein. Wer eine Gans vorbestellen will, füllt einen Bestellschein aus und gibt ihn bis zum 12. Dezember in seiner ALDI SÜD Filiale ab. Abgeholt und bezahlt werden kann die Gans dann kurz vor Heiligabend. Die Bestellscheine finden die Kunden u.a. im ALDI SÜD Handzettel von nächster Woche."Mit diesem Service unterstreichen wir unsere Frischekompetenz. Gerade für die Feiertage legen unsere Kunden großen Wert auf frische Produkte. Unser Bestellservice wird genau dieser Nachfrage gerecht und bietet den Kunden eine sichere Planbarkeit des Weihnachtsessens zu einem herausragenden Preis-Leistungsverhältnis", sagt Erik Döbele, Geschäftsführer im Zentraleinkauf bei ALDI SÜD. ALDI SÜD hatte den Bestellservice für Weihnachtsgänse im vergangenen Jahr in vereinzelten Regionen getestet. Der neue Service wurde so gut angenommen, dass der Discounter das Angebot dieses Jahr auf alle 1940 Filialen ausgeweitet hat.Gewinne online und in den FilialenVom 1. bis zum 24. Dezember können Kunden wieder täglich digitale Türchen beim ALDIventskalender öffnen. Dieses Jahr warten noch mehr tolle Gewinne auf die Teilnehmer. Wer mitmachen will, meldet sich mit seiner E-Mailadresse auf der Aktionswebseite aldiventskalender.de/sued (https://aldiventskalender.de/sued) an.ALDI SÜD verknüpft das Online-Gewinnspiel mit einer Verlosung in den Filialen. Je Einkaufswert von 20 Euro erhalten Kunden ein Aufreißlos an der Kasse. Mit etwas Glück sichern sich die Kunden damit die Chance auf einen von vielen Hauptgewinnen - darunter Autos, Reisen oder Einrichtungsgutscheine im Wert von 10.000 Euro und E-Roller. Als Sofortgewinn winken Einkaufsgutscheine und Guthabenkarten, etwa von ALDI Services, aber auch von externen Partnern wie dem Online Modehändler About You. Der Gesamtwert aller Preise beläuft sich auf rund 38,5 Millionen Euro.Interview mit Kai KarotteDie Aktionen sind der Teil der aktuellen Weihnachtskampagne von ALDI, bei der dieses Jahr eine kleine Karotte namens Kai im Mittelpunkt steht. Der Spot dazu wurde im Netz bereits Millionen Mal aufgerufen. Mehr über Kai Karotte gibt es im Interview auf dem ALDI SÜD Unternehmensblog (https://blog.aldi-sued.de/weihnachtskampagne-kai-karotte/).