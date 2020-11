Köln (ots) - Pünktlich zur gemütlichen Weihnachtszeit verzaubert Pixum seine Kunden ab dem 1. Dezember mit seinem traditionellen Online-Adventskalender. Als absolutes Highlight wartet eine Traumreise nach Schwedisch Lappland auf die glücklichen Hauptgewinner. In Kooperation mit Triple X Adventures verlost Pixum eine 4-tägige Abenteuerreise für zwei Personen inkl., Schneemobiltour, Ice-Kart Challenge, Rentier-Abenteuer u.v.m.Auch in diesem besonderen Jahr versüßt Pixum allen Besuchern seiner Webseite das Warten aufs Weihnachtsfest mit einem besonderen Countdown. Die 24 Türchen des liebevoll gestalteten Online-Adventskalenders sind randvoll mit Überraschungen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei: von Gutscheinen für hochwertige Pixum Fotoprodukte über Sachpreise und Erlebnisgeschenke bis hin zu einem Wochenendtrip für die ganze Familie - mitmachen lohnt sich und dranbleiben umso mehr!Denn zum großen Finale am 24. Dezember haben alle Teilnehmer die Chance auf den begehrten Hauptpreis: Eine Reise für zwei Personen nach Schwedisch Lappland. So wird dank des Pixum Online-Adventskalenders die Vorweihnachtszeit garantiert zur "Vorfreudezeit"!Alle Details zu den Teilnahmebedingungen und weiteren Gewinnspielpreisen der Aktion gibt es unter https://www.pixum.de/online-adventskalender.Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/4774950