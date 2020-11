Die Ölpreise geben am Donnerstag nach tagelangen Kurssteigerungen Gewinne ab. Rohöl (Brent) pendelt um die Marke von 48 Dollar je Barrel. Ein Angriff auf die 50-Dollar-Marke scheint kurzfristig kein Thema mehr, zumal in den USA das lange Thanks-Giving-Wochenende eingeläutet ist. Die Heizölpreise in der DACH-Region steigen infolge von Kursgewinnen im späten Mittwochshandel nochmals leicht an, die Aufwärtsbewegung ...

