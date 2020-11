HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie sei gut vorbereitet für die Megatrends in der Branche und habe damit die Weichen für die Zukunft gestellt, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei auch auf einem Kapitalmarkttag mit den Strategiezielen für das Jahr 2025 untermauert worden./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2020 / 07:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2020 / 08:18 / MEZ

