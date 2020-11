NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Instone Real Estate nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den bestätigten Ausblick des Immobilien-Projektentwicklers hervor. Die Geschäfte mit privaten Investoren entwickelten sich solide und mit institutionellen erholten sie sich./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2020 / 02:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2020 / 02:30 / ET

