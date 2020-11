Corecam Capital Partners führt Finanzierungsrunde an Cricket One, Entwickler nachhaltiger Ernährungsformen mit Sitz in Vietnam, gibt den Abschluss einer Finanzierungsrunde unter Führung der in Singapur ansässigen Corecam Capital Partners bekannt. Der derzeitige Investor Masik Enterprises setzt weiterhin auf den Food-Innovator, der gerade eine Burger-Patty auf Basis von Crickets - also Grillen - auf den Markt gebracht hat. Höhe und Bedingungen der Investition wurden nicht bekannt gegeben. Marktanalysen ...

