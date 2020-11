Bechtle hat nach einem starken dritten Quartal die Ergebnisprognose angehoben. Die Nachricht kam bei den Investoren gut an. Die Aktie hat in den letzten Tagen ihre Rekordjagd mit einem Höchststand von 184,90 Euro fortgesetzt. Im bisherigen Monatsverlauf gewannen die Papiere des IT-Dienstleisters damit 25 Prozent. Seit Jahresanfang beträgt das Plus sogar 45 Prozent. Doch langsam wird die Luft wieder dünner.Nur noch drei von 15 Analysten sehen für die Bechtle-Aktie nach der jüngsten Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...