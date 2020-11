DGAP-News: Columba Online Identity Management AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Columba Online Identity Management AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.12.2020 in Ritterstrasse 3, 10969 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



26.11.2020 / 15:05

Columba Online Identity Management AG Berlin Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, 28. Dezember 2020, 11.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Columba Online Identity Management AG

Ritterstrasse 3, 10969 Berlin stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein. Zusätzlich bieten wir alternativ die Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung über eine Videokonferenz an. Den entsprechenden Teilnahme-Link werden wir Ihnen auf Anfrage gerne bereitstellen. Tagesordnung TOP 1 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020, die HPTP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

mit Sitz in Berlin zu wählen. Der Vorschlag des Aufsichtsrats unter diesem Tagesordnungspunkt stützt sich auf eine entsprechende Empfehlung des Vorstandes. Teilnahme an der Hauptversammlung Für die Bedingungen der Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gelten mangels abweichender Satzungsbestimmungen die Gesetzesbestimmungen. Die Satzung der Columba Online Identity Management AG sieht keine von § 123 AktG abweichenden Bestimmungen vor, weshalb sich die Aktionäre nicht vor der Versammlung anzumelden haben. Bei Inhaberaktien ist die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts im Falle von Rechtsübertragungen urkundlich nachzuweisen, der originäre Zeichner benötigt keinen Nachweis. Zur organisatorischen Vorbereitung der Hauptversammlung werden die Aktionäre gebeten, sich bei folgender Stelle anzumelden: Columba Online Identity Management AG

Ritterstraße 3, 10969 Berlin

Fax +49 30 2089817-49 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung 3.259.259,00 EUR und ist eingeteilt in 2.071.000 Stammaktien und 1.188.259 Vorzugsaktien der Serie (A) jeweils als auf den Namen lautende Stückaktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 EUR pro Aktie. Jede der 3.259.259 auf den Namen lautende Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Stimmrechtsausübung/Stimmrechtsvertretung Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können einen Bevollmächtigten ihrer Wahl beauftragen, für sie an der Hauptversammlung teilzunehmen und - soweit sie stimmberechtigt sind - das Stimmrecht auszuüben. Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Übersendung per Fax genügt nicht. Gegenanträge, Wahlvorschläge, Ergänzung der Tagesordnung Gegenanträge oder Wahlvorschläge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten: Columba Online Identity Management AG

Ritterstraße 3, 10969 Berlin

Fax +49 30 2089817-49 Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.columba.de zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens 24 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Jedem verlangten neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder ein Beschlussvorschlag beigefügt werden. Auskunftsrecht In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen. Der Vorstand kann unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen von der Beantwortung einzelner Fragen absehen. Berlin, den 17. November 2020 Columba Online Identity Management AG Der Vorstand

