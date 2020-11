Byron Wien, stellvertretender Aufsichtsratschef von Blackstone, ist euphorisch für den Aktienmarkt. "Das Rekordhoch beim Dow Jones spiegelt den Optimismus der Anleger wider, dass wir nun bald wieder normale Zeiten erleben werden", so Wien im Interview mit CNBC. Weitere Hochs seien nur eine Frage der Zeit."Meiner Ansicht nach ist das Wichtigste, worüber man nachdenken sollte, dass wir auf dem Weg zurück zur Normalität sind, und deshalb reagieren die Märkte so positiv", so Wien. "Ich denke, wir befinden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...