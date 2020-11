Investments im Stahl waren und sind ein Glaubensbekenntnis. Denn "older" lässt sich ein Investment kaum noch definieren. Doch vom Stahl lebt ein großer Teil der deutschen Wirtschaft. Am besten schnitt bislang für die Actien-Börse SALZGITTER mit + 45 % Kursgewinn ab, KLÖCKNER mit +27 %, aber THYSSENKRUPP mit einem dicken Minus. Klar ist inzwischen: Eine Insolvenz von THYSSENKRUPP ist mit 28 % EK-Quote und 5,0 Mrd. € Nettofinanzposition vom Tisch. Die Neugliederung erlaubt sehr viele Alternativen, die zurzeit nicht ernsthaft diskutiert werden können, aber: Die Summe aller laufenden Verhandlungen lassen einen deutlich höheren Wert erkennen, als zurzeit mit 3 Mrd. €. Die wesentlichen Bereinigungen der Bilanz fanden bereits zum 30.09. statt. Insbesondere Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Im Sektor Verarbeitung sind Restabschreibungen noch offen, aber nicht überdimensional. Unsere Beurteilung nach deutschem HGB-Recht durch Wirtschaftsprüfer in Düsseldorf kommen unverändert zum Ergebnis: 5,2 bis 5,4 Mrd. € Gesamtwert ist immer noch rechnerisch machbar, wenn geschickt verhandelt wird. Entscheidend dafür ist die Rolle der Gewerkschaften. …



