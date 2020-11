Das Benchmark-Tool 3DMark zeigt euch ab sofort auch an, wie aktuelle Gaming-Titel auf eurem PC laufen würden. Außerdem hilft das Programm zukünftig dabei, etwaige Engpässe im System aufzuspüren. Das kostenpflichtige Benchmark-Tool 3Dmark zeigt euch zukünftig auch an, wie gut beliebte Gaming-Titel auf dem getesteten PC laufen sollten. Auf die Art sollen Nutzerinnen und Nutzer die Leistung ihres Rechners besser einschätzen können. Die Funktion zeigt euch dazu die zu erwartende Bildrate abhängig von der eingestellten Auflösung in fünf populären Games an. Zur Auswahl stehen Apex Legends, ...

